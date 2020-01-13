MSB: Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı
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MSB: Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Türk Kızılayı iş birliğiyle insani yardım yapıldığını açıkladı.

13.01.2020 18:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:31
MSB: Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'da Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Türk Kızılayı iş birliğiyle insani yardım yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Resulayn Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapıldı" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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