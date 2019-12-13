MSB: Resulayn'da 12 kilogramlık iki tüp imha edildi
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MSB: Resulayn'da 12 kilogramlık iki tüp imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da menfez içinde tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kilogramlık iki tüpün kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.

13.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:55
MSB: Resulayn'da 12 kilogramlık iki tüp imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da menfez içinde tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kilogramlık iki tüpün kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz, mayın ve el yapımı patlayıcıları bir bir imha ediyor. Son olarak Resulayn'da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kilogramlık iki tüp tespit edilerek, kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

 


Kaynak: DHA
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