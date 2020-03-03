MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü
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MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

03.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:37
MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kapsamında rejime ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.


Kaynak: DHA

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