MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
03.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:37
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.
Kaynak: DHA