MSB: Rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü

01.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:53

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk uçaklarına taarruz eden, rejime ait 2 SU-24 tipi uçağın düşürüldüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA