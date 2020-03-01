MSB: Rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü
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MSB: Rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk uçaklarına taarruz eden, rejime ait 2 SU-24 tipi uçağın düşürüldüğü açıklandı.

01.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:41
MSB: Rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk uçaklarına taarruz eden, rejime ait 2 SU-24 tipi uçağın düşürüldüğü açıklandı.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" denildi.

 


Kaynak: DHA

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