MSB: Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi
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MSB: Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

Suriye'de, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi.

10.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:48
MSB: Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

'de, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman komandoların yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde bir facianın daha engellendiği belirtildi.

Açıklamada, komandoların, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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