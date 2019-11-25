MSB: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi
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MSB: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini bildirdi.

25.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:22
MSB: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, askerler tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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