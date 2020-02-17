MSB: Rasulayn'da yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış EYP imha edildi

17.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yangın söndürme tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Rasulayn'da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 60 milimetrelik 3 havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek, patlayıcı madde keşif ve imha timleri (EOD) tarafından imha edildi."

Kaynak: AA