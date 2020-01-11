MSB: "Rasulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi"

11.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:25

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanan anti tank mayınının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rasulayn'ın El Cizre köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanan anti tank mayını, bomba imha timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA