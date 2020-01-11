MSB: "Rasulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi"
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MSB: "Rasulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanan anti tank mayınının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

11.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:25
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanan anti tank mayınının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rasulayn'ın El köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanan anti tank mayını, bomba imha timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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