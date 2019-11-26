MSB: "Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"
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MSB: "Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"

MSB: "Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.

26.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:54
MSB:

MSB: "Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı."

Kaynak: İHA

Haber Videosu: MSB: "Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"
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