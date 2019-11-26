MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"
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MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.

26.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:21

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı."

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"
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