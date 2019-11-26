MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı." - ANKARA