MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"
Haberler » Güncel » MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı" - Haber

MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı"

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.

26.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:08
MSB: Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da tespit edilen yeni tünelleri, iş makineleriyle kapatıldığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Rasulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et