MSB: "Rasulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi"

MSB: "Rasulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

19.10.2019 15:25
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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