MSB: "Rasulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)