MSB: " Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek çalışmalar yapılıyor"

09.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:11

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmalarının yaptıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürmek için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor. Uzman personelimiz Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor."

(İHA)

Kaynak: İHA