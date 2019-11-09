MSB: " Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek çalışmalar yapılıyor"

09.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:59

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmalarının yaptıklarını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürmek için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor. Uzman personelimiz Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA