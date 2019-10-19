MSB: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi

19.10.2019 15:20

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.

Kaynak: DHA