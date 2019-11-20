MSB: "Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü...
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MSB: "Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü...

MSB: "Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirdi.

20.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:59
MSB:

MSB: "Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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