MSB: "Rasulayn'da 33 havan mermisi tahrip edildi"
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MSB: "Rasulayn'da 33 havan mermisi tahrip edildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da 33 adet 120 milimetrelik havan mermisinin tahrip edildiğini bildirdi.

06.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:40
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da 33 adet 120 milimetrelik havan mermisinin tahrip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandoların Bölgesi'ndeki Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

Çalışmalar sırasında bulunan 33 adet 120 milimetrelik havan mermisi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından tahrip edildi.

Kaynak: AA
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