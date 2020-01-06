MSB: "Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm'lik havan mermisi tespit edildi"
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MSB: "Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm'lik havan mermisi tespit edildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde 33 adet havan mermisi tespit edildiğini açıkladı.

06.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:58
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde 33 adet havan mermisi tespit edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı Bölgesi'nde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolarımız, Rasulayn bölgesinde 33 adet 120 mm'lik havan mermisi tespit etti. Bulunan havan mermileri METİ timlerimiz tarafından tahrip edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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