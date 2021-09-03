MSB: Polonya'daki 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildi
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MSB: Polonya'daki 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildi

Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığı uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığı uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakların belirlenen zaman içerisinde kalkış yaparak radar otoritelerinin yönlendirmesiyle Baltık Hava Sahasında önleme görevini emniyetle icra ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MSB: Polonya'daki 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildi
MSB: Polonya'daki 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildi
MSB: Polonya'daki 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildi
MSB: Polonya'daki 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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