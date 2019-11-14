MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir...
MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı.
14.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:20
MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." - ANKARA
Kaynak: İHA