MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir...
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MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir...

MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı.

14.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:20
MSB:

MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG karakol gemimiz, 'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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