14.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:20

MSB: "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." - ANKARA

Kaynak: İHA