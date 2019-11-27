MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri sürüyor"
MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG ait mayın/EYP'lerin de arama-tarama faaliyetlerinin de sürdürüldüğü bildirdi.
MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG ait mayın/EYP'lerin de arama-tarama faaliyetlerinin de sürdürüldüğü bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Suriyeli çocukların Türk askerleriyle birlikte oyun oynadıkları görüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor.
Haber Videosu: MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri sürüyor"