MSB: "PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu"

MSB: "PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu"

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyinde Sharakrak köyünde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG terör örgütünün mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.

10.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:20
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyinde Sharakrak köyünde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG terör örgütünün mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürerken, Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde örgüte ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et