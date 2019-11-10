MSB: "PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu"
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyinde Sharakrak köyünde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG terör örgütünün mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyinde Sharakrak köyünde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG terör örgütünün mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürerken, Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde örgüte ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu."
(İHA)