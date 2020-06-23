MSB: PKK/YPG, Tel Halaf'ta 5 kişiyi katletti MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü,12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü,12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı" denildi.

Kaynak: DHA