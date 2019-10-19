Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazları yakmış!

19.10.2019 16:30

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve güveni sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgede incelemeler sürüyor.

TERÖRİSTLER TEL ABYAD HASTANESİ'Nİ YAKMIŞ!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da yapılan incelemelerde, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü YPG/PKK tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA