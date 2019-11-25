MSB: PKK/YPG sivilleri hedef aldı, 2 kişiyi katletti
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MSB: PKK/YPG sivilleri hedef aldı, 2 kişiyi katletti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez'de gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 2 kişiyi katlettiğini, 3 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

25.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:16
MSB: PKK/YPG sivilleri hedef aldı, 2 kişiyi katletti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez'de gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 2 kişiyi katlettiğini, 3 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken, en az 3 masum sivili de ağır yaraladı" denildi.


Kaynak: DHA
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