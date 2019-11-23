MSB: PKK/YPG'nin taciz atışlarına karşılık verildi

23.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:32

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad kentinin güneyindeki havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz ve saldırılara, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA