MSB: PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecek
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurdu.
08.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:43
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Kaynak: DHA