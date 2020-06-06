MSB: PKK/YPG'nin, Rasulayn'daki bombalı saldırısında 8 sivil yaralandı MSB: PKK/YPG'nin, Rasulayn'daki bombalı saldırısında 8 sivil yaralandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 8 sivilin yaralandığı duyuruldu.

MSB: PKK/YPG'nin, Rasulayn'daki bombalı saldırısında 8 sivil yaralandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 8 sivilin yaralandığı duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bebek katilleri bu kez de Rasulayn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA