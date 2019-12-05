MSB: "PKK/YPG'nin Rasulayn'da elektrik panosuna roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirildiği...
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MSB: "PKK/YPG'nin Rasulayn'da elektrik panosuna roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirildiği...

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Rasulayn'da elektrik panosuna roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

05.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:05
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Rasulayn'da elektrik panosuna roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada. "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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