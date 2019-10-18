MSB: PKK/YPG'nin geri çekilmesi yakından takip edilmekte

18.10.2019 18:31

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile varılan mutabakat sonrası, terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususlarının yakından takip edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir. Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA