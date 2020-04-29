MSB: PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayın imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayının imha edildiğini açıkladı.
29.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:02
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayının imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi" denildi.
Kaynak: DHA