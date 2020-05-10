MSB: PKK/YPG'li teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11...
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MSB: PKK/YPG'li teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11...

MSB: PKK/YPG'li teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11...
10.05.2020 21:26 | Son Güncelleme: 10.05.2020 21:26

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin El Bab şehir merkezindeki bombalı saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin El Bab şehir merkezindeki bombalı saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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