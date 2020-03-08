MSB: PKK/YPG'li iki terörist teslim oldu
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Şanlıurfa, YPG, PKK, Güncel

MSB: PKK/YPG'li iki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK/YPG'li iki terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.

08.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:20
MSB: PKK/YPG'li iki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK/YPG'li iki terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li iki teröristin, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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