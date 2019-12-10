MSB: PKK/YPG'li iki terörist Suruç'ta teslim oldu
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MSB: PKK/YPG'li iki terörist Suruç'ta teslim oldu

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li iki teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

10.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:54
MSB: PKK/YPG'li iki terörist Suruç'ta teslim oldu

'nin kuzeyinde PKK/YPG'li iki teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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