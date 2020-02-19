MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu

19.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:54

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları nedeniyle PKK/YPG'li teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Şanlıurfa'nın Suruç ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarına teslim olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA