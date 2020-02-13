MSB: PKK/YPG'li 3 terörist daha teslim oldu
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MSB: PKK/YPG'li 3 terörist daha teslim oldu

Irak ve Suriye'den kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

13.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:18
MSB: PKK/YPG'li 3 terörist daha teslim oldu

ve 'den kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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