MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hudut karakoluna teslim oldu.

Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hudut karakoluna teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak/Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA