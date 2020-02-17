MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
Haberler » Güncel » MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu - Haber

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Kilis ve Şanlıurfa'da hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

17.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:00
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

 MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Kilis ve Şanlıurfa'da hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu."

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler