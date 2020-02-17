MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

17.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Kilis ve Şanlıurfa'da hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kaynak: DHA

"Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu."