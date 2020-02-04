MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
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MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

04.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:52
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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