MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
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MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 teröristin Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

05.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:06
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, 'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 teröristin Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtilerek, "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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