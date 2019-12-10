MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
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MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 teröristin örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

10.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:01
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 teröristin örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi. 


Kaynak: DHA
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