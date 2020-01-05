MSB: PKK/YPG'den kaçan 2 terörist teslim oldu
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MSB: PKK/YPG'den kaçan 2 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'den kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

05.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:09
MSB: PKK/YPG'den kaçan 2 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'den kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.


Kaynak: DHA
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