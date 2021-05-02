MSB: PKK/YPG, Afrin'de yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı
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MSB: PKK/YPG, Afrin'de yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı

MSB: PKK/YPG, Afrin'de yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme gerçekleştirdiği saldırıda 1 çocuğun öldüğünü, annesi ile bir köylünün ise yaralandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme gerçekleştirdiği saldırıda 1 çocuğun öldüğünü, annesi ile bir köylünün ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı" denildi.


MSB: PKK/YPG, Afrin'de yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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