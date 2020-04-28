MSB: PKK/YPG, Afrin'de 40 sivili katletti (2)
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MSB: PKK/YPG, Afrin'de 40 sivili katletti (2)

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40'A YÜKSELDİMSB, PKK/YPG'nin, Afrin'de düzenlediği bombalı araç saldırısında can kaybının 40'a yükseldiğini duyurdu.

MSB: PKK/YPG, Afrin'de 40 sivili katletti (2)
28.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:34

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40'A YÜKSELDİ

MSB, PKK/YPG'nin, Afrin'de düzenlediği bombalı araç saldırısında can kaybının 40'a yükseldiğini duyurdu. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi" denildi. 

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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