MSB: PKK/YPG, Afrin'de 40 sivili katletti (2) HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40'A YÜKSELDİMSB, PKK/YPG'nin, Afrin'de düzenlediği bombalı araç saldırısında can kaybının 40'a yükseldiğini duyurdu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40'A YÜKSELDİ

MSB, PKK/YPG'nin, Afrin'de düzenlediği bombalı araç saldırısında can kaybının 40'a yükseldiğini duyurdu. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA