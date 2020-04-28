MSB: PKK/YPG, Afrin'de 40 sivili katletti (2)
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40'A YÜKSELDİMSB, PKK/YPG'nin, Afrin'de düzenlediği bombalı araç saldırısında can kaybının 40'a yükseldiğini duyurdu.
28.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:34
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40'A YÜKSELDİ
MSB, PKK/YPG'nin, Afrin'de düzenlediği bombalı araç saldırısında can kaybının 40'a yükseldiğini duyurdu. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA