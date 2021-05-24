MSB: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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MSB: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MSB: PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtilerek, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonda; 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 36 adet 120 mm havan, 56 adet 82 mm havan, 5 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 adet sis bombası, 2 çuval amonyum nitrat, 3 adet RPG-7 namlusu, 1 adet Dragunov namlusu, 2 adet M-16 namlusu, 2 adet namlu, 20 adet havan tapası, 1 adet Zagros tetik tertibatı el kundağı, 5 adet akü, 30 adet kablo, 1 adet 200 litre su tankı ve çok sayıda pil bloku ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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