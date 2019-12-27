MSB: "PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, 255'i teslim...
Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. (1)
MSB: "PKK terör örgütüne yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirilirken, bunlardan 255'i kendi iradeleriyle teslim oldu."
MSB: "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi."
MSB: "2019'daki operasyonlarda 1066 el yapımı patlayıcı imha edilirken 1015 silah, 69 tanksavar füze, 1598 el bombası, 174 mayın ele geçirildi."