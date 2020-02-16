MSB: "PKK Tel Abyad'da 2 masum sivili katletti"
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MSB: "PKK Tel Abyad'da 2 masum sivili katletti"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında 2 sivilin öldüğünü, 5 sivilin de yaralandığını bildirdi.

16.02.2020 22:39 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:39
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında 2 sivilin öldüğünü, 5 sivilin de yaralandığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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