MSB: PKK'nın tuzakladığı EYP imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmalarını engellemek için tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin imha edildiğini duyurdu.
08.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:27
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmalarını engellemek için tuzakladığı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hain terör örgütü, PKK'nın Şırnak bölgesindeki yol yapım çalışmalarını engellemek için yola tuzakladığı uzaktan komutalı EYP düzeneği, METİ Timimiz tarafından tespit edilerek imha edildi" denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA